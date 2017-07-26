26.07.2017 (10:42)

На Кубани и в Ставропольском крае с военной полицией ЮВО проведены совместные тренировки по противодействию терроризму

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Кубани и Ставропольского края, в масштабе местных гарнизонов и военных городков проведены комплексные тренировки по противодействию терроризму.

В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями по противодействию терроризму и взаимодействия с подразделениями военной полиции.

Также была проверена готовность сил и средств подразделений антитеррора к практическим действиям при совершении террористических актов и в случаях угрозы их возникновения. В рамках тренировки военнослужащие отразили нападения условных террористов на объекты воинской части.

В общей сложности в мероприятиях приняло участие около 1 тыс. военнослужащих и было задействовано до 50 единиц военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице