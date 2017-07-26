26.07.2017 (10:33)

Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России примет участие в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки»

На международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» пройдут показательные выступления представителей Новосибирского регионального отделения (РО) ДОСААФ – планеристов, мотокроссменов, кинологов, аквабайкеров, парашютистов и спортсменов-атлетов из военно-патриотических клубов.

Кроме того, Новосибирское РО ДОСААФ примет участие в одном из самых сложных этапов конкурса «Отличники войсковой разведки» – «Тропы разведчика». В прохождении препятствий будут соревноваться между собой команды Авиационно-спортивного клуба, Клуба служебного собаководства, Центра технических и экстремальных видов спорта г. Новосибирска, Кадетского корпуса имени А.И. Покрышкина, военно-патриотических клубов «Альбатрос», «Авиатор», имени А. Карелина, «Защитник», «Патриот», «Сокол», других военно-патриотических организаций Новосибирской области, а также Алтайского края, Хакасии и Тувы.

На военном полигоне Новосибирское РО ДОСААФ развернет мобильный пункт информирования о деятельности, пневматический тир, выставку ретротехники и оружия времен Великой Отечественной войны, а также выставку спортивной техники – кроссовых мотоциклов, мотоциклов для трековых и ледовых горок, квадроциклов и мини-багги.

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