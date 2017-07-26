26.07.2017 (10:10)

Участники международного конкурса «Полевая кухня» проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни

Военные повара из Монголии прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня».

В ближайшие дни представители команд-участниц конкурса «Полевая кухня» из Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля получат инструктаж, изучат меры безопасности и эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

А 29 июля на подмосковном полигоне Алабино военные повара и пекари в рамках Армейских международных игр-2017 проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Все участники конкурса будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

В настоящее время военные повара и хлебопеки вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля продолжают готовиться к главной военной кулинарной битве.

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