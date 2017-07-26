26.07.2017 (10:18)

В отдаленные гарнизоны ВВО доставлено около 3 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения

В ходе северного завоза в воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне, уже доставлено более 2,9 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения.

В частности, около 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) и 150 тонн твердого топлива доставлено на маяки в Японском и Охотском морях, около 48 тонн вещевого и 149 тонн прочего имущества получили воинские части округа, дислоцированные на острове Сахалин.

Кроме того, 94 тонны продовольствия доставлено в Анадырь и пункты на побережье Японского и Охотского морей.

В пути находится еще более 156 тонн ГСМ, 86 тонн продовольственных грузов, около 1100 тонн твердого топлива.

Всего по плану северного завоза в отдаленные воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне, будет завезено свыше 53 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения, в том числе порядка 44 тыс. тонн будет доставлено силами сторонних организаций согласно государственным контрактам.

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