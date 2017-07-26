26.07.2017 (09:45)

Военные теоретики разрабатывают концепцию динамического сопровождения в обучении десантников-парашютистов иностранных армий

Научный журнал «Военная мысль» в августе познакомит читателей с исследованием, посвященным роли динамического сопровождения в обучении десантников-парашютистов вооруженных сил иностранных армий.

В статье коллектива авторов, в числе которых начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) генерал-майор А.Г. Концевой, подполковник B.C. Абанин и полковник в отставке С.С. Кутовой, изложен актуальный материал, связанный с парашютной подготовкой военнослужащих иностранных армий.

Проблема подготовки военных специалистов к совершению ими парашютных прыжков связана с повышенной степенью опасности самих прыжков. Тенденции совершенствования учебно-тренировочных средств, которые демонстрируются в исследовании, подтверждают развитие средств подготовки в зависимости от большей травмоопасности.

Новизной отличается и предлагаемая авторами классификация тренажеров и снарядов для подготовки к десантированию по признаку моделирования динамического сопровождения.

Концевой А.Г. и др. О роли динамического сопровождения в обучении десантников-парашютистов вооруженных сил иностранных армий

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