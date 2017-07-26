26.07.2017 (08:00)

Минобороны России запустило интерактивное приложение о кораблях и авиации, участвующих в Главном военно-морском параде

Детальные интерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, появились на сайте специального проекта Минобороны России.

В рамках историко-познавательного интерактивного раздела navyparade.mil.ru военное ведомство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ходе Главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которыми они оснащены. Для удобства пользователей элементы оснащения каждого корабля подсвечиваются на специально созданных виртуальных моделях.

В приложении также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики.

Помимо этого, на сайте navyparade.mil.ru начал работу обширный исторический раздел, посвященный биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, изменениям в форме одежды русских моряков и описанию морских сражений, значимых для судьбы страны.

Главное меню исторической части представлено в виде виртуальной кают-компании, элементы интерьера которой позволяют перемещаться между представленными тематическими рубриками.

Одна из них расскажет об истоках традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены. Другая представляет собой интерактивный онлайн-словарь морских терминов, стилизованный под старую печатную машинку.

Ранее в рамках проекта по случаю Главного военно-морского парада Минобороны России опубликовало рубрику с уникальными экспонатами из фонда Центрального военно-морского музея и документами из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ. В числе них оказались страницы из первого военно-морского устава Петра I с толкованием на современном русском языке.

Справочно:

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Мероприятие в Санкт-Петербурге будет транслироваться на шести больших телевизионных экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой, Дворцовой площадях и на южной оградительной стенке Кронштадтского порта.

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