26.07.2017 (07:50)

В подводных силах Тихоокеанского флота завершён открытый турнир по футболу, посвященный Дню ВМФ

В городе Вилючинске завершился открытый турнир подводных сил Тихоокеанского флота по футболу, посвященный Дню Военно-Морского флота.

В турнире приняли участие восемь коллективов, представляющих сборные команды соединения атомных подводных ракетных крейсеров, Учебный центр подводных сил, подразделение ПДСС и другие воинские части. Всего в турнире участвовало более 100 спортсменов.

Победителем стала сборная команда материально-технического обеспечения подводных сил, которая в финале со счетом 4-3 переиграла команду соединения атомных подводных ракетных крейсеров. Третье место завоевала команда базы хранения МО РФ.

Турнир по футболу стал первым спортивным состязанием, посвященным празднованию Дня Военно-Морского флота России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице