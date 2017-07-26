26.07.2017 (06:29)

В отдаленные районы Дальнего Востока теперь будет ездить высоко проходимый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту

В Восточный военный округ поступил новый современный мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который уже в ближайшее время приступит к выполнению задач по предназначению.

Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля КАМАЗ, на кузове которого размещен сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться для культурно просветительских целей, в частности, как кинотеатр или сцена для выступления творческих коллективов.

Стоит отметить, что с начала текущего года специалисты пунктов отбора направили в воинские части Восточного военного округа свыше шести тысяч человек, выполнив план по набору кандидатов на 50 процентов.

Кроме того, более 700 граждан с высшим и средне-профессиональным образованием воспользовались поправками к закону о воинской службе и заменили год службы по призыву на 2 года службы по контракту.

Набор военнослужащих по контракту осуществлялся в порядке приоритетности комплектования воинских частей.

Напомним, на территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В 2017 году пункты отбора граждан на военную службу по контракту планируют отобрать и направить в войска округа более 12 тыс. человек.

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