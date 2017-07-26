26.07.2017 (04:25)
Военные повара Вооруженных Сил Монголии прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня»
В ближайшие дни представители команд-участниц из Азербайджана, Беларуси, Сербии, Монголии и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.
А 29 июля военные повара и пекари «самого вкусного» и одного из самых популярных конкурсов армейских международных игр 2017 — «Полевая кухня» на подмосковном полигоне Алабино проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.
Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.
Военные повара и хлебопеки Вооруженных сил Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля продолжают готовятся к главной военной кулинарной битве.