26.07.2017 (04:25)

Военные повара Вооруженных Сил Монголии прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня»

В ближайшие дни представители команд-участниц из Азербайджана, Беларуси, Сербии, Монголии и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

А 29 июля военные повара и пекари «самого вкусного» и одного из самых популярных конкурсов армейских международных игр 2017 — «Полевая кухня» на подмосковном полигоне Алабино проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Военные повара и хлебопеки Вооруженных сил Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля продолжают готовятся к главной военной кулинарной битве.

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