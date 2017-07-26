26.07.2017 (04:04)

Китайская сторона официально предала боевую технику военнослужащим из 10 стран мира

На полигоне «Корла» Сухопутных войск КНР командам стран-участниц армейских международных игр «АрМИ-2017» китайская сторона официально передала около 100 единиц боевой техники. Это техника находится на вооружении Сухопутных войск НОАК и была доставлена на полигон из действующих войсковых частей для проведения «АрМИ-2017». У большинства бронемашин минимальный пробег. Среди образцов военной техники, переданных иностранным командам, в соревнованиях будут участвовать БТР «Тип 92А», машины химической разведки FZC02B, тягачи «SX2150K», РСЗО «Тип 81». Перед передачей военной техники иностранным военнослужащим была проведена жеребьёвка и составлены официальные протоколы.

Российская команда конкурса «Суворовский натиск» выступит на своей технике БМП-2.

В международных состязаниях будут соревноваться команды из 10 стран мира: Ангола, Белоруссии, Венесуэла, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана.

На полигоне «Корла» пройдёт сразу 4 конкурса международных армейских игр «Чистое небо», «Мастер-оружейник», «Безопасная среда» и «Суворовский натиск». В этом году состязания приобрели не бывалый размах. В соревнованиях АрМИ-2017 примут участие команды из стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

Всего на территории Китая пройдёт 6 конкурсов.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение двух недель непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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