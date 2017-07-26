26.07.2017 (03:22)

Военные врачи Белоруссии, Ирана, Казахстана и Зимбабве прибыли в Санкт-Петербург для участия в армейских играх

Сборные команды военных врачей из Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Зимбабве и Республики Казахстан прибыли в г.Санкт-Петербург для участия в Международных армейских играх «Военно-медицинская эстафета-2017».

Международный этап конкурса профессионального мастерства пройдет в два этапа с 31 июля по 10 августа в полевом лагере Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Красном Селе.

На первом этапе помимо чисто медицинских навыков конкурсанты должны продемонстрировать свои физические возможности и боевые навыки. На втором этапе национальные команды будут состязаться в розыске, транспортировке и оказании медпомощи условно раненым в условиях «боевых действий», которые будут имитироваться на специальном учебно-тактическом поле. Помимо этого, каждой команде предстоит эвакуировать «тяжело пострадавшего» из условно подбитой боевой машины

Заключительным состязанием финала международного конкурса «Военно-медицинская эстафета» станет конкурс вождения боевой техники в сложных условиях местности.

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