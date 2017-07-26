26.07.2017 (03:17)

Российская делегация передала китайской стороне 74 комплекта медалей «АрМИ-2017»

На полигоне «Корла» сухопутных войск КНР российская делегация торжественно передала китайской стороне 222 медалей армейских международных игр «АрМИ-2017». Эти 74 комплекта наград получат призёры четырёх международных конкурсов: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». В них будут состязаться команды из 10 стран мира: Ангола, Белоруссии, Венесуэла, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана. На ряду с медалями китайским коллегам были переданы официальные бланки с дипломами участников «АрМИ-2017» а также ценные подарки и сувениры с символикой профильных состязаний.

Главный приз для победителей соревнований проходящих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (г.Корла) станет известен на церемонии открытия конкурсов в Китае 30 июля.

«На полигоне Корла пройдёт сразу 4 конкурса международных армейских игр. В этом году состязания приобрели не бывалый размах. В соревнованиях АрМИ-2017 примут участие 19 команд из стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки» — отметил представитель Китайской делегации полковник Ли Пайчин.

Всего на территории Китая пройдёт 6 конкурсов.

По его словам, в конкурсах, проходящих на территории КНР в первые примут участие такие страны как Мороко, Саудавская Аравия, ЮАР. Кроме того, Исламская Республика Иран впервые примет участие в трёх международных состязаниях в Баян-Гол-Монгольском автономном округе: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник» и «Чистое небо».

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в-течение двух недель непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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