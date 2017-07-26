26.07.2017 (03:01)

C 26 июля по 6 августа в Тюменской области пройдет международный конкурс «Безопасный маршрут»

Медицинский отряд специального назначения ЦВО привлечен к обеспечению медицинской безопасности проведения международного конкурса «Безопасный маршрут», который пройдет в Тюменской области в период с 26 июля по 6 августа.

Пожарную безопасность обеспечат четыре пожарных расчета г.Тюмени и три пожарных расчета Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова.

На трассе международного конкурса «Безопасный маршрут» предусмотрены специальные подъезды для извлечения участников получивших травму.

Пожарным расчетам до начала тушения пожара потребуется чуть больше одной минуты, а время до начала оказания медицинской помощи не превысит 25 секунд.

Конкурс «Безопасный маршрут» заключается в состязании команд, в ходе которого обеспечивается беспрепятственное прохождение колонн войск, на пути которых имеются всевозможные преграды – минные поля, завалы, рвы.

Участникам конкурса предстоит разминировать брод, участок противопехотного минного поля, преодолеть препятствие с использованием механизированного моста, разобрать железобетонный и лесной горящий завалы.

Проведение состязаний позволит повысить профессиональное мастерство участников соревнований и определить лучшее в мире инженерное подразделение, а также экипаж инженерной машины и расчет механизированного моста.

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