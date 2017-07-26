26.07.2017 (02:30)

Российские экипажи БМП-2 протестировали боевую технику в китайской пустыне Такла-Макан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские экипажи БМП-2 протестировали боевую технику в китайской пустыне Такла-Макан

Российские экипажи БМП-2 совершили первый марш-бросок в китайской пустыне Такла-Макан. Более 60 километров на самой протяженной в мире трассе для экстремального вождения боевых машин преодолели российские военные при подготовке к международному конкурсу «Суворовский натиск». Около 20 препятствий таких как курганы, противотанковые рвы, колейные мосты, косогоры, эскарпы, гребенки поджидали наших военных в ходе затяжного тест-драйва по китайскому бездорожью.

Именно в таких заездах на незнакомой местности проверяется мастерство российских экипажей. Кстати, они стали единственными в мире, кто отважился выступить на полигоне «Корла» в КНР не на китайской, а на своей технике.

На пересеченную местность между знаменитой пустыней и горами Тянь-Шаня четыре боевых машины пехоты выехали на полном ходу. На отдельных участках скорость достигала 80 километров в час. Температура воздуха зашкаливала за 40 градусов, но именно в таких экстремальных климатических условиях сразу понятно, как работает каждая из систем. Кроме того, перед началом марш-броска в пустыне начались пустынные бури, но даже они не остановили российских военных.

Международный конкурс «Суворовский натиск» является одним из четырех состязаний «АрМИ-2017», проходящих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Этот полигон раскинулся на 60 километров между пустыней Таков-Макан и горами Тянь-Шань.

В экстремальных климатических условиях северо-западной части Китая (Баян-Гол-Монгольского автономного округа), когда жара превышает отметку +40 градусов, российские машины БМП-2 продемонстрируют свои боевые возможности. Это особенно важно в связи с тем, что в этом году в соревнованиях «Суворовский натиск» увеличилось количество стран-участниц.

В состязаниях, помимо российской команды, выступят военнослужащие из Анголы, Боливариантской Республики Венесуэлы, Исламской Республики Иран, а также команда Народно-Освободительной армии Китая. Однако все они (кроме РФ) предпочли выступать на китайские техники типа ТАЙП.

Именно эти соревнования положат старт конкурсам, проводимым на полигоне «Корла» в КНР.

Во время подготовки к конкурсу российской команде предстоит осуществить пристрелку оружия.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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