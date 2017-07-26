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26.07.2017 (02:25)

В Тюменской области пройдут международные состязания «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», проводимые в рамках Армейских международных игр

Соревнования военных инженеров пройдут на полигоне Андреевский учебного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища в период с 1 по 6 августа. В соревнованиях примут участие военнослужащие России, Белоруссии, Армении и Узбекистана.

В конкурсе «Инженерная формула» будут задействованы машины для отрывки котлована МДК, путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и плавающие транспортеры ПТС. Состав команды — 8 человек.

Состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» будут проводиться на маршруте протяженностью 2,5 км. Каждая команда будет применять миноискатели ИМП-С, тяжелые механизированные мосты ТММ-3, путепрокладчики БАТ-2 и инженерные машины разграждения ИМР-2. Состав команд — не менее 17 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Безопасный маршрут , Инженерная формула
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