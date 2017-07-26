26.07.2017 (03:08)

Военнослужащие высокогорных подразделений 6 стран прибыли в Приэльбрусье для участия в конкурсе «Эльбрусское кольцо»

На территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики пройдут Международные состязания на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2017» в рамках Армейских международных игр «АРМИ-2017».

В соревнованиях примут участие военнослужащие из 6 стран: Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Ирана, Королевства Марокко и Республики Узбекистан. Всего в соревнованиях будет задействовано более 70 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

С привлекаемыми подразделениями до 29 июля с.г. пройдут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработки вопросов по организации спасения в горах.

Соревнования на лучшее высокогорное подразделение пройдут в период с 30 июля по 12 августа с.г. В ходе соревнования группы совершат марш в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.

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