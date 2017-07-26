26.07.2017 (01:12)

Военнослужащие из 7 стран мира уничтожат воздушные цели из китайских ПЗРК

В Международном конкурсе «Чистое небо» команды из семи стран мира на полигоне сухопутных войск КНР «Корла» выступят на китайской технике. За четыре дня военнослужащие из России, Узбекистана, Белоруссии, Египта, Ирана, Венесуэлы освоят ПЗРК типа «QW-2», бронетранспортеры «Тип 92А», автоматические винтовки «Тип 95-1», а также проведут пристрелку из стрелкового оружия КНР совместно с китайскими военнослужащими.

В ходе соревнований конкурсанты выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели. Военослужащие будут состязаться в мастерстве вождения бронетехники по пересечённой местности полигона «Корла» с преодолением различных препятствий (косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.). Кроме того, военнослужащие из стрелкового оружия поразят мишени, имитирующие пехоту условного противника, преодолеют различные препятствия, такие как лабиринт, ров, разрушенный мост и лестница.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и Китая в течении 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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