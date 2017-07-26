26.07.2017 (01:01)

На полигоне Ногинский в Московской области прошла первая тренировка команд, прибывших для участия в международном этапе конкурса «Дорожный патруль»

На полигоне Ногинский в Московской области прошла первая тренировка команд, прибывших для участия в международном этапе конкурса «Дорожный патруль», который в 2017 году впервые включен в программу Армейских международных игр.

В международном этапе конкурса «Дорожный патруль-2017» примут участие команда военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации, а также команды автомобильных инспекций Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Каждая команда состоит из 9 военнослужащих: руководителя, капитана команды, 3 участников команды и 4 представителей тренерского и технического персонала.

Конкурс состоит из двух этапов — военно-технической эстафеты и соревнования специалистов. Военно-техническая эстафета включает соревнование в качественной проверке внешних световых приборов автомобиля на старте органолептическим способом, в стрельбе из автомата и пистолета, оказании помощи пострадавшим в условном дорожно-транспортном происшествии и ликвидации пожара при дорожно-транспортном происшествии.

Соревнования специалистов включают индивидуальные зачеты по организации регулирования дорожного движения на условном перекрестке, диагностике рулевого управления автомобиля, а также состязания в экстремальном вождении с выполнением элементов контраварийной подготовки, таких, как выполнение «полицейского разворота» (разворот на 180 градусов при движении задним ходом), вождение по ограниченным проездам и скоростное прохождение элемента «змейка».

Представители иностранных армий ознакомились с условиями и порядком проведения конкурса, прошли инструктаж по соблюдению правил техники безопасности, ознакомились с объектами полигона и трассой соревнований, проверили техническую готовность автомобильной техники и пристрелку оружия, а также провели первую тренировку проведения индивидуальной гонки и военно-технической эстафеты,

Выступать команды будут на российских автомобилях «Лада-Веста».

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