25.07.2017 (23:41)

«Суворовцы и нахимовцы — будущее отечественной военной робототехники»

В целях развития научно-технического творчества в области робототехники и повышения престижа инженерных профессий среди молодежи ФГБУ «Главный научно-исследовательский центр робототехники» Министерства обороны Российской Федерации активно взаимодействует с Московским суворовским военным училищем и Санкт-Петербуржским Нахимовским училищем.

Так, в июле проведены совещания с руководством училищ,

по итогам которых принято решение об оказании Главным научно-исследовательским центром робототехники научно-методической помощи в работе созданных на базе училищ секций «Военная робототехника».

Воспитанники училищ получат не только теоретические знания,

но и смогут реализовать себя в инновационных проектах в такой новой области как военная робототехника. В будущем войны будут выигрывать роботы и искусственный интеллект, а значит знакомство

с робототехническим комплексами военного назначения и азы управления ими должны получать воспитанники, решившие посвятить себя военной службе.

Привлечение молодых умов к решению задач развития робототехнических комплексов военного назначения позволит поднять престиж Российской армии на новую высоту.

Мотивация молодежи к технической деятельности в сфере робототехники послужит успешным залогом формирования будущих компетентных специалистов и ученых технического кластера.

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