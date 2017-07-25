25.07.2017 (23:41)
«Суворовцы и нахимовцы — будущее отечественной военной робототехники»
В целях развития научно-технического творчества в области робототехники и повышения престижа инженерных профессий среди молодежи ФГБУ «Главный научно-исследовательский центр робототехники» Министерства обороны Российской Федерации активно взаимодействует с Московским суворовским военным училищем и Санкт-Петербуржским Нахимовским училищем.
Так, в июле проведены совещания с руководством училищ,
по итогам которых принято решение об оказании Главным научно-исследовательским центром робототехники научно-методической помощи в работе созданных на базе училищ секций «Военная робототехника».
Воспитанники училищ получат не только теоретические знания,
но и смогут реализовать себя в инновационных проектах в такой новой области как военная робототехника. В будущем войны будут выигрывать роботы и искусственный интеллект, а значит знакомство
с робототехническим комплексами военного назначения и азы управления ими должны получать воспитанники, решившие посвятить себя военной службе.
Привлечение молодых умов к решению задач развития робототехнических комплексов военного назначения позволит поднять престиж Российской армии на новую высоту.
Мотивация молодежи к технической деятельности в сфере робототехники послужит успешным залогом формирования будущих компетентных специалистов и ученых технического кластера.