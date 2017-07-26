26.07.2017 (00:21)

Военные медики из Ирана впервые примут участие в международном конкурсе «Военно-медицинская эстафета»

Впервые медицинские специалисты Вооруженных Сил Исламской Республики Иран примут участие в конкурсе профессионального мастерства войсковой звена «Военно-медицинская эстафета» в рамках Международных армейских игр-2017.

Состязания пройдут на базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в г. Санкт-Петербурге в начале августа текущего года, в которых также примут участие национальные сборные военных медиков, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и России.

Военным врачам команд-участниц предстоит продемонстрировать практические действия по оказанию первой медицинской помощи и транспортировки раненых с поля боя, а также навыки преодоления единой полосы препятствий.

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