26.07.2017 (00:21)
Военные медики из Ирана впервые примут участие в международном конкурсе «Военно-медицинская эстафета»
Впервые медицинские специалисты Вооруженных Сил Исламской Республики Иран примут участие в конкурсе профессионального мастерства войсковой звена «Военно-медицинская эстафета» в рамках Международных армейских игр-2017.
Состязания пройдут на базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в г. Санкт-Петербурге в начале августа текущего года, в которых также примут участие национальные сборные военных медиков, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и России.
Военным врачам команд-участниц предстоит продемонстрировать практические действия по оказанию первой медицинской помощи и транспортировки раненых с поля боя, а также навыки преодоления единой полосы препятствий.
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