25.07.2017 (23:21)

Команды российских артиллеристов и расчетов БПЛА отправились в Казахстан для участия в Армейских международных играх-2017

Команды лучших российских артиллеристов и расчетов БПЛА убыли в Республику Казахстан для участия в международном этапе конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соревнования расчетов БПЛА» в рамках Армейских международных игр — 2017 (АрМИ-2017).

Сборную команды Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане будут представлять 3 лучших минометных расчетов от Михайловской военной артиллерийской академии, Центрального и Западного военных округов – победители и призеры Всеармейских состязаний. В состав команды специалистов БПЛА также вошли победители и призеры всеармейских состязаний представители Воздушно-десантных войск и Западного военного округа.

В Казахстане на международных соревнованиях российской команде артиллеристов будут противостоять команды из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Казахстана и Киргизии.

Международные этапы состязаний «Мастера артиллерийского огня» и «Соревнования расчетов БПЛА» в Казахстане будут проходить в период с 1 по 9 августа 2017 года на территории 40-й военной базы «Отар».

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