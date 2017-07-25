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25.07.2017 (23:08)

Сдан жилой дом для военнослужащих в новом микрорайоне г. Москвы

Начинается заселение в корпус №11 в столичном микрорайоне для военнослужащих, расположенном по ул. Полины Осипенко. Жилье сдано с отделкой, установленной сантехникой и кухонными плитами.

В жилом комплексе на Хорошевском шоссе «Абонентский пункт» управляющей компании расположен в корпусе №8. При наличии полного пакета документов от ДЖО МО РФ военнослужащие оформляют акт приема квартиры и начинают процедуру получения права собственности. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Жилье
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