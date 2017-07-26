26.07.2017 (00:01)
Сегодня под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России
26 июля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России.
Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Южного военного округа и Воздушно-десантных войск до 2020 года. В повестку дня заседания также включен вопрос подготовки к Третьим Армейским международным играм.
В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти
и общественных организаций.
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