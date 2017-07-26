Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

26.07.2017 (00:01)

Сегодня под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России

26 июля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России.

Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Южного военного округа и Воздушно-десантных войск до 2020 года. В повестку дня заседания также включен вопрос подготовки к Третьим Армейским международным играм.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти
и общественных организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Коллегии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false