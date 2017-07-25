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25.07.2017 (22:51)

В Россони прошли летние юнармейские игры

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» им. Ю.А. Шадринагеря прошли первые детско-юношеские спортивно-патриотические «Летние юнармейские игры». В них приняли участие 8 команд, состоящих из юнармейцев Кингисеппкого района, Всеволожского района и детей из отрядов лагеря «Россонь».

Не обошлось и без показательных выступлений ребята из местного отделения ДОСААФ продемонстрировали элементы военно-тактической подготовки. На короткий промежуток времени представители 6-й армии превратили спортивную площадку в настоящую зону боевых действий. Стрельба, дымовая завеса, использование штурмового щита, элементы самообороны. Молодые воспитанники спортивного клуба «КЭМПО», которые вышли со своим показательным выступлением и продемонстрировали некоторые элементы рукопашного боя.

Так же помимо мероприятия в лагере разместилась выставка современного стрелкового оружия и времён Великой Отечественной войны, которое предоставил центр "Патриот". 6-й армией были представлены различные военные приборы и средства разных родов войск России и боевая техника. Праздничный настрой детей поднимал военный оркестр, который сопровождал данное мероприятие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Социальное развитие , Юнармия
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