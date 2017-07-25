25.07.2017 (22:43)

Красноярск встретил пробег ДОСААФ «С востока на запад России» на острове Татышев

В Красноярске на острове Татышев состоялась торжественная встреча самого масштабного в стране комплексного международного комбинированного пробега ДОСААФ «С востока на запад России» общей протяженностью 12 тысяч километров. Это многодневное турне посвящено 90-летию со дня образования оборонного общества страны.

С приветственным словом выступили председатель регионального отделения ДОСААФ России Красноярского края Михаил Кадилин, начальник управления общественных связей Губернатора Красноярского края Роман Баринов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Иван Воробьев, начальник отделения подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Красноярского края Шафик Валиулин и атаман Енисейского Казачьего Войска Павел Аратамонов.

Начальник Братской объединенной технической школы ДОСААФ России Сергей Агафонов передал председателю регионального отделения оборонного общества Красноярского края Михаилу Кадилину символы пробега: флаг, штандарт и мешочки с землей из регионов, которые уже посетили участники пробега.

От Красноярского края в контейнер пробега была добавлена земля с территории, на которой находится Часовня Параскевы Пятницы. Также землю передали председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Тыва Сергек Шактар и заместитель Председателя регионального отделения ДОСААФ России Республики Хакассия Сергей Горбатенко.

Реликвию пробега — икону Покрова Богородицы приняли казаки Енисейского казачьего войска. Отец Александр провел торжественный молебен и благословил участников на дальнейший поход.

В торжественной церемонии встречи патриотического турне приняли участие ветераны, казаки, студенты, курсанты, школьники и юнармейцы.

Для гостей мероприятия были представлены: показательные выступления автоспортсменов на багги, полеты авиамоделей, маневрирование которых комментировал руководитель авиамодельного клуба Валерий Карелий, выступления казаков по владению холодным оружием и по рубке лозы.

Посетители мероприятия посетили площадки по сборке-разборке автоматов, лазертагу и стрельбам из пневматической винтовки. Также был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту Красноярского края.

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