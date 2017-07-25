25.07.2017 (22:31)

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант А.В.Фомин принял участие в приеме по случаю 90-летней годовщины со дня образования Народно-освободительной армии Китая.

Сегодня заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант А.В.Фомин принял участие в приеме при Посольстве Китайской Народной Республики в Российской Федерации по случаю 90-летней годовщины со дня образования Народно-освободительной армии Китая.

От имени Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин поздравил представителей Китая, отметив, что Россия и Китай являются давними друзьями и партнерами.

«В трудные времена испытаний Россия и Китай всегда действовали сообща, — сказал замглавы Минобороны России. - Залог успеха видим в доверительном политическом диалоге на высшем уровне. Состоявшийся в этом месяце визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и содержательные переговоры лидеров наших стран задали стратегические ориентиры для углубления многопланового сотрудничества».

Генерал-лейтенант Александр Фомин отметил, что в последние несколько лет контакты военных ведомств России и Китая существенно активизировались. Взаимодействие стран вышло на качественно новый уровень - уровень стратегического партнерства, что подтверждается конкретными практическими результатами.

«В эти дни в акватории Балтийского моря проходит первый этап масштабного российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие — 2017». Наши моряки вместе отрабатывают задачи по противодействию угрозам безопасности на море. Осенью маневры продолжатся в акваториях Охотского и Японского морей» — сказал он.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации напомнил, что 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте корабли военно-морских сил НОАК примут участие в мероприятиях празднования Дня Военно-морского флота России и поблагодарил китайских партнёров за это решение.

Генерал-лейтенант Александр Фомин отдельно остановился на традиционном участии команд Народно-освободительной армии Китая в «Армейских международных играх», 6 конкурсов которых проводятся в этом году на территории КНР.

«В прошлом году китайские военнослужащие показали высокое мастерство и волю к победе, заняли призовые места. - сказал замминистра. - Буквально через несколько дней Министром обороны Российской Федерации генералом армии С.К.Шойгу будет дан старт соревнованиям «Армейские международные игры — 2017». Желаем китайским друзьям успешной организации состязаний и, конечно, побед».

Заместитель Министра обороны выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество оборонных ведомств России и Китая будет и дальше успешно развиваться на благо двух стран.

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