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25.07.2017 (22:27)

Юнармейцы Южного Урала проводят каникулы в туристических походах

В походном лагере «Казачок» прошли первые учебные занятия для участников похода из числа юнармейцев Челябинской области. По зарекомендовавшей себя методике более опытные участники похода помогали младшим овладеть навыками топографии и ориентирования на местности, проявить себя в познавательной игре на сообразительность и логику.

Для многих ребят открытием оказалась целая наука об морских, альпинистских узлах. В лагере заработал вечерний кинотеатр под звездным небом. Фильм про выживание в суровых условиях Севера вызвал интерес и массу вопросов курсантов к опытному туристу, пограничнику запаса Алексею Зязеву.

«Обустройство лагеря, первые занятия показали сплоченность нашей команды. Для тех, кто впервые стал участником похода отличный пример показывают наши инструкторы и «старожилы» сборов центра патриотического воспитания «Росток». Наиболее интересные предложения ребят и педагогов будут включены в программу следующего социального проекта Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. Конечно, занятия не отменяют купание, чтение увлекательных книг!» — рассказали инструкторы Наталья Зязева и депутат Собрания депутатов Еткульского района Сергей Островский.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Юнармия
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