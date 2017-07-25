25.07.2017 (18:23)

Сегодня российские десантники в Китае обменивались мнениями с военнослужащими других стран-участниц конкурса «Десантный взвод»

Сегодня российские десантники обменивались мнениями с военнослужащими других стран-участниц международного конкурса «Десантный взвод» в ходе физической зарядки и приема пищи.

По словам представителей российской команды, общее суждение всех прибывших военнослужащих на соревнования говорит о том, что китайская сторона старается обеспечить комфортное пребывание на их территории. На обеде питание сбалансированное. В рационе имеется пища с высоким содержанием животного белка и углеводов растительного происхождения. Для военнослужащих, придерживающихся диеты, есть даже молочная пища, но в основном обед и ужин состоят из овощей и фруктов.

Каждой команде выделили по отдельному зданию на подразделение с местами проживания по четыре человека в комнате. Российские военнослужащие пользуются стиральной машинкой и средствами личной гигиены.

Особое внимание российские десантники обратили на функциональность предоставленных в пользование предметов быта и личного обихода.

Военнослужащие прибывшие из России также заметили, что в воинской части ВДВ Китая в основном все дорожки и покрытия на территории выполнены из бетона, асфальтовое покрытие практически отсутствует, а лужайки и стадион орошаются в автоматическом режиме.

В ходе бесед с представителями ВДВ Народно-освободительной армии Китая российские десантники определенно почувствовали разную культуру миропонимания.

По словам военнослужащих, даже жесты в Китае понимаются иначе, не говоря о разъяснениях на английском и других языках. Единым языком для прибывших команд, стал язык состязательности. Его понимают все представители армий мира, прибывшие в Китайскую Народную Республику за победой.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» будет проводится на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр с 29 июля по 12 августа.

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