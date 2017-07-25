25.07.2017 (22:08)

В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ

В линию военно-морского парада в Балтийске поставлены боевые корабли Балтийского флота — эсминец «Настойчивый», корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», ракетный катер «Кузнецк», базовый тральщик «Леонид Соболев», малый противолодочный корабль «Калмыкия», пограничный сторожевой корабль «Минск».

Жители и гости города смогут посетить корабли флота — малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», рейдовый тральщик «РТ-273» и десантный катер «Денис Давыдов».

Всего в ходе праздника будет задействовано свыше 30 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование, так называемые «бочки», осуществляется с применением новейших буксиров и плавкрана.

Вес девяти комплектов рейдового оборудования в этом году достиг 225 тонн. Кроме этого суда вспомогательного флота осуществляют экологическое обеспечение и заправку кораблей парада водой и топливом.

В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 30 июля. В ходе проведения морского парада и военно-спортивного праздника жители и гости Балтийска смогут увидеть демонстрационное выполнение более десятка различных учебно-боевых упражнений: прохождение отряда ракетных кораблей, атаку противолодочным кораблём подводной лодки противника, артиллерийский бой с кораблем условного противника, противоминное обеспечение выхода подводной лодки, высадку диверсионно-разведывательной группы и морского десанта. Все желающие смогут подняться на борт кораблей, открытых для посещения.

28 июля будет проведена генеральная репетиция торжественного мероприятия.

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