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25.07.2017 (21:48)

В московском парке «Садовники» прошел концерт Центрального военного оркестра Минобороны России

В московском парке «Садовники» прошел концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в рамках программы «Военные оркестры в парках», Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

В программе концерта прозвучали старинные русские марши, вальсы, танго, польки. Публика с большим удовольствием слушала и бурными аплодисментами приветствовала военных музыкантов.

Участники Фестиваля каждую субботу выступают в наиболее известных и красивейших парках Москвы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Социальное развитие
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