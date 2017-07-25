25.07.2017 (21:48)
В московском парке «Садовники» прошел концерт Центрального военного оркестра Минобороны России
В московском парке «Садовники» прошел концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в рамках программы «Военные оркестры в парках», Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
В программе концерта прозвучали старинные русские марши, вальсы, танго, польки. Публика с большим удовольствием слушала и бурными аплодисментами приветствовала военных музыкантов.
Участники Фестиваля каждую субботу выступают в наиболее известных и красивейших парках Москвы.
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