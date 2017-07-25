25.07.2017 (21:29)

В Балтийском море началась активная фаза российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2017»

Сегодня утром из военной гавани Балтийска вышли российские и китайские корабли для участия в активной фазе российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2017».

Перед выходом на пирсе состоялась торжественная церемония проводов и митинг с участием руководства объединённого штаба международного учения. Во время своего выступления заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков заявил, что данное учение имеет своей целью дальнейшее развитие взаимодействия в море российских и китайских моряков и также отметил, что мероприятие началось в сложных метеоусловиях и стало очередной проверкой выучки для моряков обеих стран.

Вице-адмирал Александр Федотенков также сказал, что за действиями наших моряков будут наблюдать наши многочисленные соседи по региону, проведение данного учения ни в коем случае не несет угрозы другим странам.

Заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тянь Чжун, в свою очередь, поздравил экипажи кораблей России и Китая с началом активной фазы учения и отметил, что данные маневры в Балтийском море ставят перед и китайскими военными моряками задачу выполнить в море то, что было подготовлено на берегу объединенным штабом.

В этот же день в Балтийском море были сформированы российско-китайские тактические группы кораблей, которые начали активную фазу военно-морского учения со стрельбой малой зенитной артиллерией по надводным и воздушным мишеням.

В последующие дни российско-китайские тактические группы будут выполнять задачи по плану учения «Морское взаимодействие–2017». В Балтийском море будут проведены эпизоды по досмотру подозрительного судна, освободят захваченное пиратами судно и проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи аварийному кораблю и спасению терпящих бедствие на воде. Будут практически отработаны вопросы конвоирования судов, маневрированию и обмену сигналами.

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