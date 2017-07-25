25.07.2017 (21:16)

Российские и казахстанские военные полицейские ознакомились с полосой препятствий международного конкурса «Страж порядка»

Сегодня в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» сборные команды военной полиции России и Казахстана ознакомились с условиями проведения конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр и попробовали свои силы в прохождении полосы препятствий вне зачёта.

Инструкторы и судьи продемонстрировали российским и казахстанским военнослужащим способы правильного и безопасного преодоления препятствий трассы центра военно-тактических игр, довели критерии выставления оценок и распространённые ошибки, за совершение которых снижается итоговый балл.

Также военные полицейские самостоятельно опробовали полосу, имитирующую ведение боя в городских условиях. Она состоит из семи преград, включающих тоннели, стенки, кварталы, «паутины», и мишени в виде ростовых фигур, которые необходимо поразить из страйкбольного автомата. Старт начинается с покидания служебного автомобиля.

В составе сборных по 16 военнослужащих. Соревнования пройдут в четыре этапа, включающих стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

Торжественная церемония открытия международного этапа состоится 30 июля в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

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