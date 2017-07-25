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25.07.2017 (21:02)

Во время проведения конкурса «Авиадартс» состоится российско-китайская спартакиада

В рамках международного этапа конкурса «Авиадартс-2017» пройдет несколько спортивных состязаний по игровым видам спорта с участием представителей российской и китайской сборных.

Запланировано проведение матчей по мини-футболу, баскетболу, бадминтону и перетягиванию каната.

Также на период проведения конкурса «Авиадартс-2017» на аэродроме Сыпин Китайской Народной Республики будет функционировать «Дом дружбы», где представлены экспозиции различных видов искусства, связанных с историей и культурой России и Китая.

В международном конкурсе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Авиадартс , АрМИ
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