25.07.2017 (20:54)

Военные финансисты отработали вопросы взаимодействия между органами военного управления различных уровней

По поручению заместителя Министра обороны Российской Федерации Татьяны Шевцовой директор Департамента финансового обеспечения Минобороны России Геннадий Пронский провел тренировку по взаимодействию между органами военного управления различных уровней, на которой отрабатывались вопросы практического взаимодействия финансовых органов с подразделениями полевых учреждений Банка России.

Центральное внимание на тренировке было уделено вопросам банковского обслуживания войск.

В тренировке приняли участие представители департаментов финансово-экономического блока и заместители командующих войсками Западного военного округа и Северного флота.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице