25.07.2017 (20:13)

В окружных учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов

Более 5 тыс. курсантов окружных учебных центров Западного военного округа (ЗВО) приступили к освоению военно-учетных специальностей. Подготовка ведется более чем по 40 специальностям.

После принятия Военной присяги молодые военнослужащие прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки, в ходе которого изучили основы воинской службы и азы огневой, медицинской, инженерной подготовки. Теперь курсанты будут изучать специальности, к которым они будут предназначены.

Окружные учебные центры ЗВО готовят водителей колесной и гусеничной боевой техники, членов экипажей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, командиров расчетов противотанковых управляемых ракет, артиллерийских и минометных орудий, специалистов связи, операторов радиолокационных станций и др.

Подготовка курсантов проводится по новой усовершенствованной четырехмесячной программе, предусматривающей значительное увеличение учебного времени на практические занятия по специальности, которые проходят как с применением тренажеров, так и в ходе полевых занятий на технике.

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