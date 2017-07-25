25.07.2017 (19:55)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по проверке уровня готовности специалистов связи. В мероприятии приняли участие около 40 военных связистов, было задействовано пять единиц техники связи.

По замыслу тренировки военнослужащим необходимо было установить связь между полевым и стационарным узлами связи. Для выполнения данной задачи военные связисты применяли подвижную радиостанцию средней мощности Р-161А2М, подвижную цифровую радиорелейную станцию Р-419МП, аппаратную телеграфной (П-238ТК) и телефонной (П-244ТН) связи.

В ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по установлению слуховой радиосвязи с одним из корреспондентов подготовленными средствами, а также телефонной и телеграфной связи при неподготовленных радиосредствах и каналах дистанционного управления.

Занятие со связистами ОГРВ ПРРМ носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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