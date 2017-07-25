25.07.2017 (14:10)

В Севастополь прибыли команды стран-участниц международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина»

В Севастополь для участия в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина» прибыли национальные сборные команды военно-морских сил Венесуэлы, Ирана, Южно-Африканской Республики и Сирии. Соревнования пройдут в рамках Армейских международных игр на базе водолазного полигона филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Участники конкурса размещены на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, где есть все необходимое для полноценного отдыха. Для иностранных гостей предусмотрена культурная программа, в ходе которой они имеют возможность посетить исторические места города-героя. Тренировки водолазов проводятся ежедневно непосредственно на водолазном полигоне, где пройдут основные соревнования. Сегодня первую комплексную тренировку в Севастополе провели спортсмены сборной Сирийской Арабской Республики, в которую входят водолазные специалисты различной специализации.

Конкурс «Глубина» в Севастополе проводится во второй раз и включает соревнования из семи упражнений: спасение на воде, водная полоса препятствий, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, сварка, работа в замкнутом пространстве, фланец и оказание первой медицинской помощи утопавшему.

Конкурс пройдет в Севастополе со 2 по 9 августа. В нем примут участие шесть сборных команд их пяти государств.

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