25.07.2017 (18:15)
Во Владимирской области проведено летно-тактическое учение с истребительными авиационными частями ЗВО
На специализированом полигоне во Владимирской области проведено летно-тактическое учение с истребительными авиационными частями Западного военного округа (ЗВО).
В ходе учения экипажи Су-27 и Миг-29 отработали задачи прикрытия действий бомбардировщиков Су-34 и Су-24, а также вертолетов Ми-24 и Ка-52 от авиации условного противника.
На практике летчики-истребители выполнили упражнения парного взлета, дежурства в зоне и ведения воздушного боя как одиночно, так и в составе пары, звена.
Кроме того, отрабатывались вопросы взаимодействия с подразделениями радиотехнических войск и подразделений ПВО, действующих в данном районе.
Учение носило плановый характер, в нем были задействованы до 20 самолетов различного класса и 4 вертолета армейской авиации.
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