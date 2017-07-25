25.07.2017 (18:15)

Во Владимирской области проведено летно-тактическое учение с истребительными авиационными частями ЗВО

На специализированом полигоне во Владимирской области проведено летно-тактическое учение с истребительными авиационными частями Западного военного округа (ЗВО).

В ходе учения экипажи Су-27 и Миг-29 отработали задачи прикрытия действий бомбардировщиков Су-34 и Су-24, а также вертолетов Ми-24 и Ка-52 от авиации условного противника.

На практике летчики-истребители выполнили упражнения парного взлета, дежурства в зоне и ведения воздушного боя как одиночно, так и в составе пары, звена.

Кроме того, отрабатывались вопросы взаимодействия с подразделениями радиотехнических войск и подразделений ПВО, действующих в данном районе.

Учение носило плановый характер, в нем были задействованы до 20 самолетов различного класса и 4 вертолета армейской авиации.

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