25.07.2017 (15:23)

Иностранные участники конкурса «Эльбрусское кольцо» ознакомились с этнокультурой и фольклором Кабардино-Балкарии

Сегодня около 100 участников конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр-2017 из Ирана, Казахстана, Китая, Марокко и Узбекистана посетили этнографический музей в Терсколе, где ознакомились с культурой, историей и традициями народов Кабардино-Балкарской Республики.

Для участников международного конкурса горных армейских подразделений также состоялся концерт фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария».

Всего в рамках культурно-художественного сопровождения Армейских международных игр-2017 спланировано проведение свыше 250 мероприятий:

более 60 экскурсий, около 170 посещений музеев, мемориалов, памятных и исторических мест, свыше 50 концертов, около 20 культпоходов и посещений учреждений культуры, торжественные церемонии и спортивные состязания, показ в вечернее время художественных фильмов на родных языках стран-участниц.

Справочно:

Армейские международные игры-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В их рамках состоится 28 международных конкурсов, в том числе 5 новых («Соревнование расчетов БЛА», «Воин содружества», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военное ралли»).

Конкурсы организованы на территории 5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник».

На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице