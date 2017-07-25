25.07.2017 (19:31)

Российские летчики ознакомились с историей и достопримечательностями китайского города Сыпин

Российская команда, участвующая в международном конкурсе «Авиадартс-2017», ознакомилась с достопримечательностями города Сыпин Китайской Народной Республики (КНР).

В рамках культурной программы для российских летчиков была организована обзорная экскурсия по городу с посещением краеведческого музея и городского ботанического сада.

В мероприятии приняли участие более 250 представителей командного, летного и инженерно-технического состава сборной Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации по «Авиадартсу».

В международном конкурсе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей ВКС России, представленных во всех 8 номинациях по родам авиации. Они будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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