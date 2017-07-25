25.07.2017 (16:55)

На российской военной базе в Абхазии отметили 99-ю годовщину образования соединения

23 июля на российской военной базе в Абхазии состоялся праздничный митинг, посвященный 99-й годовщине образования соединения.

В мероприятии приняли участие все военнослужащие базы со своими семьями, а также приглашенные почетные гости, в том числе посол Российской Федерации в Абхазии, первый заместитель Министра обороны Республики Абхазия, ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных организаций Республики Адыгея и Краснодарского края.

Торжественный митинг начался с поднятия Государственного флага Российской Федерации и выноса боевого Знамени части.

За успехи, проявленные в освоении программ боевой подготовки, примерную воинскую дисциплину, усердие, трудолюбие и в ознаменование 99-й годовщины соединения почетные гости вручили военнослужащим ценные подарки, грамоты и медали, в том числе «За поддержание мира в Абхазии», «За боевое содружество» и «За воинскую доблесть».

Затем на плацу соединения выступили детский танцевальный ансамбль и личный состав разведывательного подразделения. Вниманию зрителей были представлены комплексы приемов рукопашного боя при обращении с ножом и автоматами, упражнения на выносливость и ловкость – умение расколоть рукой кирпич, проломить кулаком доску и разбить бетонные плиты.

В завершение мероприятия под мелодию военного оркестра личный состав исполнил песню соединения – «Краснодарская, краснознаменная». Военные повара угостили гостей праздника солдатской кашей и свежевыпеченным хлебом, приготовленными в полевой кухне и полевом хлебобулочном блоке. Была организована выставка современных видов вооружения и военной техники соединения.

Справочно:

20 июля исполнилось 99 лет со дня основания соединения. 7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база – правопреемница 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды Кубанской казачьей бригады, 9-й мотострелковой дивизии – одного из старейших соединений в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В годы Великой Отечественной войны соединение освобождало Кубань и ее столицу город Краснодар, за что ей присвоено почетное наименование «Краснодарская». С октября 1943 г. 9-я Краснодарская пластунская дивизия прошла с боями от Краснодара до Праги.

Также 131-я мотострелковая бригада с честью выполняла воинский долг по защите территориальной целостности России на Северном Кавказе. Бригада первой в составе федеральных сил вступила в Грозный, вела тяжелые бои, понесла тяжелые потери, но поставленную боевую задачу выполнила.

Более 1,5 тыс. военнослужащих соединения были награждены правительственными наградами, а пять офицеров удостоены высокого звания «Герой России».

С 1999 г. подразделения бригады участвовали в составе коллективных сил по поддержанию мира в зоне Грузино-Абхазского конфликта в миротворческой миссии в Республике Абхазия.

В августе 2008 г. соединение в полном составе согласно распоряжению Правительства Российской Федерации были передислоцировано в город Гудауту Республики Абхазия и переформировано в 7-ю военную базу, где оказывает помощь братскому абхазскому народу по защите его государственной целостности и независимости, дают возможность народам Республики Абхазия строить мирную жизнь.

В данное время на территории соединения построены современные казармы, просторная столовая, общежития и жилой городок. Полным ходом продолжается строительство новейшей инфраструктуры, включающей в себя жилые дома, школу, детский сад, стадион, развлекательный центр.

Военная база оснащена новейшими видами вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортерами БТР-82АМ. Военнослужащие обеспечены обмундированием последних военных разработок и модификаций.

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