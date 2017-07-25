25.07.2017 (17:30)

Военнослужащие Ирана примут участие во всех конкурсах АрМИ-2017 на полигоне Корла в КНР

Военнослужащие Исламской Республики Иран примет участие во всех конкурсах Арми-2017 на полигоне Корла вооруженных сил Китая.

При этом в трех соревнованиях военнослужащие Ирана попробуют свои силы впервые. Речь идет о конкурсах «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо».

В состязаниях «Суворовский натиск» команда из Ирана выступала и ранее. Военнослужащие Ирана выступят в пяти из шести международных состязаниях в КНР.

Кроме полигона Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район), команда «крылатой пехоты» из Ирана выступит в соревнованиях «Десантный взвод» (Гуаншуй, провинция Хубей).

В 2016 г. Иран принимал участие в семи конкурсах, в этом году это число увеличилось в два раза. В прошлом году в итоговом рейтинге среди 19 стран-участниц Армейских международных игр Иран занял пятое место.

На полигоне Корла, расположенном на северо-западе КНР, пройдет четыре конкурса: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». В них будут состязаться представители сухопутных войск 10 стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана.

«На полигоне Корла пройдёт сразу 4 конкурса международных армейских игр. В этом году состязания приобрели небывалый размах. В соревнованиях АрМИ-2017 примут участие 19 команд из стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки», – отметил представитель китайской делегации полковник Ли Пайчин.

По его словам, в конкурсах, проходящих на территории КНР, впервые примут участие Марокко, Саудавская Аравия, ЮАР,

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа.

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