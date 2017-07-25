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25.07.2017 (17:30)

Военнослужащие Ирана примут участие во всех конкурсах АрМИ-2017 на полигоне Корла в КНР

Военнослужащие Исламской Республики Иран примет участие во всех конкурсах Арми-2017 на полигоне Корла  вооруженных сил Китая.

При этом в трех соревнованиях военнослужащие Ирана попробуют свои силы впервые. Речь идет о конкурсах «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо».

В состязаниях «Суворовский натиск» команда из Ирана выступала и ранее. Военнослужащие Ирана выступят в пяти из шести международных состязаниях в КНР.

Кроме полигона Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район), команда  «крылатой пехоты» из Ирана выступит в соревнованиях «Десантный взвод» (Гуаншуй, провинция Хубей).

В 2016 г. Иран принимал участие в семи конкурсах, в этом году это число увеличилось в два раза. В прошлом году в итоговом рейтинге среди 19 стран-участниц Армейских международных игр Иран занял пятое место.  

На полигоне Корла, расположенном на северо-западе КНР, пройдет четыре конкурса: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо»  и «Суворовский натиск». В них будут состязаться представители сухопутных войск 10 стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана.

«На полигоне Корла пройдёт сразу 4 конкурса международных армейских игр. В этом году состязания приобрели небывалый размах. В соревнованиях АрМИ-2017 примут участие 19 команд из стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки»,  – отметил представитель китайской делегации полковник Ли Пайчин.

По его словам,  в конкурсах,  проходящих на территории КНР,  впервые примут участие  Марокко, Саудавская Аравия, ЮАР, 

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая  с 29 июля по 12 августа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ
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