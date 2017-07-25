Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

25.07.2017 (17:05)

В ЦВО проходит масштабная проверка боеготовности войск, дислоцированных в Поволжье

В Центральном военном округе (ЦВО) проходит масштабная проверка боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений, дислоцированных  в Оренбургской, Самарской и Пензенской областях.

К мероприятиям привлечено более 10 тыс. военнослужащих, которые  отрабатывают действия при приведении войск в высшие степени боевой готовности, совершении маршей в назначенные районы, развертывании мобильных компонентов системы управления.

Данная проверка боеготовности является первой в рамках летнего периода обучения, она продлится в течение недели.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false