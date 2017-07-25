25.07.2017 (17:05)

В ЦВО проходит масштабная проверка боеготовности войск, дислоцированных в Поволжье

В Центральном военном округе (ЦВО) проходит масштабная проверка боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений, дислоцированных в Оренбургской, Самарской и Пензенской областях.

К мероприятиям привлечено более 10 тыс. военнослужащих, которые отрабатывают действия при приведении войск в высшие степени боевой готовности, совершении маршей в назначенные районы, развертывании мобильных компонентов системы управления.

Данная проверка боеготовности является первой в рамках летнего периода обучения, она продлится в течение недели.

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