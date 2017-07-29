29.07.2017 (07:30)

«Военно-исторический журнал» в преддверии Дня ВМФ опубликовал большой материал о военно-морских парадах

В июльском, традиционно «флотском» номере «Военно-исторического журнала» опубликован развернутый материал об истории военно-морских парадов в России.

В этом году традиция ежегодного проведения в День Военно-Морского Флота масштабных праздников с корабельным шествием возрождается. А ведь указ о регулярных военно-морских торжествах был подписан еще Петром I.

Статья военных историков расскажет о том, как зародилась традиция проводить корабельные парады, в связи с какими событиями в России прошли первые военно-морские парады, а также о том, как они проводились в течение почти трех столетий.

День ВМФ в России отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году морские парады по случаю знаменательной даты пройдут во всех городах базирования военно-морских сил страны, в том числе в Североморске, Санкт-Петербурге, Кронштадте и Севастополе.

Зайцев Ю.М., Шугалей И.Ф. Военно-морские парады российского флота

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