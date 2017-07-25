25.07.2017 (14:10)

Военнослужащие мотострелковой бригады ЮВО метнули более 4 тыс. боевых осколочных гранат в горах

На общевойсковом полигоне Тарское с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Северная Осетия – Алания, проведены занятия по огневой подготовке с выполнением упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат.

В течение месяца каждый военнослужащий от солдата до полковника совершил бросок боевой гранатой. При этом было израсходовано более 4 тыс. ручных осколочных наступательных гранат РГД-5.

Мишени, имитирующие живую силу условного противника – три ростовые фигуры на удалении 25 м – необходимо поразить одной гранатой. Для получения оценки «отлично» требовалось попасть гранатой в центральную часть расположения мишеней и поразить минимум две фигуры. При этом время от команды «Гранатой – ОГОНЬ!» до ее разрыва не должно превышать 30 сек.

Военнослужащие учились метать гранаты по целям, находящимся как на горе, так и под горой, что требует четкого определения дальности и учета возможности их скатывания со склона. На полигоне специально оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, колена и лежа.

Предварительно военнослужащие изучили материальную часть гранат и их боевые свойства, требования безопасности и правила обращения с ними, а также освоили приемы броска из различных положений на занятиях по тактической и физической подготовке.

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