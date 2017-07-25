25.07.2017 (18:38)

Свыше 50 иностранных участников Армейских международных игр-2017 прибыли за сутки в Россию

Сегодня для участия в Армейских международных играх-2017 на территорию Российской Федерации прибыли свыше 50 участников команд вооруженных сил иностранных государств.

На полигоне Алабино в Московской области присоединились к уже прибывшим командам из других стран 10 военнослужащих армии обороны Израиля, которые примут участие в международном конкурсе военных поваров.

Около 40 представителей вооруженных сил Республики Беларусь прибыли в Дмитров Московской области и на полигон Ашулук в Астраханской области для участия в конкурсах военных кинологов «Верный друг» и специалистов зенитных ракетных подразделений «Ключи от неба».

Сегодня же для участия в конкурсе «Полевая кухня» ожидается прибытие на полигон Алабино команды военных поваров из Монголии.

Справочно:

Армейские международные игры-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В их рамках состоится 28 международных конкурсов, в том числе 5 новых («Соревнование расчетов БЛА», «Воин содружества», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военное ралли»).

Конкурсы организованы на территории 5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник».

На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице