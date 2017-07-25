25.07.2017 (18:32)

Новое судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» вышло в Балтийское море в рамках испытаний

Новое судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» в рамках государственных испытаний совершило контрольный выход на несколько суток в Балтийское море.

После возвращения на «Северную верфь» в случае положительного заключения «Эльбрус» начнут готовить к переходу на Северный флот для прохождения заключительного этапа государственных испытаний, в ходе которых будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты, а также состоятся испытания передачи грузов на судно с вертолетов.

В начале июня «Эльбрус» завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море. В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик судна предъявляемым требованиям.

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Аналогов ему в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота «Эльбрус» имеет самую мощную энергетическую установку – 18 тыс. мегаватт.

Его основные характеристики: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 тонн, дальность плавания – 5 тыс. морских миль, автономность – 60 суток, экипаж – 55 человек.

В настоящее время на «Северной верфи» продолжается строительство второго судна данного проекта «Всеволод Бобров».



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