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25.07.2017 (18:24)

«Военная мысль» в августе расскажет об особенностях управления межвидовой группировкой войск (сил) в интересах комплексной борьбы с противником

В августовском номере научного журнала «Военная мысль» публикуется статья командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника С.В. Суровикина и заместителя начальника Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского полковника Ю.В. Кулешова, посвященная организации управления межвидовой группировкой войск (сил) в интересах комплексной борьбы с противником.

В своем исследовании авторы проанализировали информационно-управленческую проблематику комплексной управления межвидовой группировки войск (МГВ) и рассмотрели ряд методологических проблем, связанных с этой сферой, — в частности, терминологическую, теоретическую, методико-техническую и исследовательскую.

Рассмотрев систему противоречий предметной области управления МГВ, исследователи привели аргументы в пользу необходимости дальнейшего развития и совершенствования элементов частной теории управления МГВ в сочетании с совершенствованием информационно-управляющих функций комплексной борьбы с противником. Также, по мнению ученых, необходимо сформировать единые взгляды и уточнить ключевые для данной сферы понятия — например, понятие информационного обеспечения.

На сегодняшний день в теории и практике управления борьбы с противником нет единых взглядов на терминологические положения, неоднозначно понимаются законы и закономерности управления и необходимость разработки информационно-управляющей проблематики и совершенствования методического аппарата оценки информационно-управляющих функций комплексной борьбы с противником. Этим обусловлена актуальность исследования.

Суровикин С.В., Кулешов Ю.В. Особенности организации управления межвидовой группировкой войск (сил) в интересах комплексной борьбы с противником

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
СМИ , Социальное развитие , Наука
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