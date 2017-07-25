25.07.2017 (18:20)

Военные повара вооруженных сил Монголии прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня»

Военные повара вооруженных сил Монголии прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня».

В ближайшие дни команды Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

А 29 июля военные повара и пекари «самого вкусного» и одного из самых популярных конкурсов Армейских международных игр-2017 «Полевая кухня» на подмосковном полигоне Алабино проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Военные повара и хлебопеки вооруженных сил Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля продолжают готовиться к главной военной кулинарной битве.

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