25.07.2017 (18:20)
Военные повара вооруженных сил Монголии прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня»
Военные повара вооруженных сил Монголии прибыли в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня».
В ближайшие дни команды Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.
А 29 июля военные повара и пекари «самого вкусного» и одного из самых популярных конкурсов Армейских международных игр-2017 «Полевая кухня» на подмосковном полигоне Алабино проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.
Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.
Военные повара и хлебопеки вооруженных сил Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля продолжают готовиться к главной военной кулинарной битве.