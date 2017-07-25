25.07.2017 (18:07)

Завершается доставка участников Армейских международных игр-2017 к местам проведения конкурсов

Для доставки участников Армейских международных игр-2017, вооружения, военной и специальной техники к местам проведения конкурсов самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнено 29 рейсов, в том числе 10 – для доставки команд Вооруженных Сил Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

Уже 12 воинских эшелонов с личным составом и военной техникой российских команд, а также команд вооруженных сил Индии, Китая, Республики Беларусь уже прибыли к местам проведения международных конкурсов, преодолев в общей сложности свыше 6 тыс. километров.

Один эшелон с российскими участниками международных конкурсов «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов БЛА» в настоящее время продолжает движение в Республику Казахстан, который в этом году принимает на своей территории соревнования артиллеристов, снайперов и расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Справочно:

Армейские международные игры-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В их рамках состоится 28 международных конкурсов, в том числе 5 новых («Соревнование расчетов БЛА», «Воин содружества», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военное ралли»).

Конкурсы организованы на территории 5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник».

На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».

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